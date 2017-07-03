Увольнением пригрозил глава СКО акимам районов за провал внедрения системы ОСМС

Петропавловск. 3 июля. КазТАГ – Увольнением пригрозил глава Северо-Казахстанской области (СКО) Кумар Аксакалов акимам районов за провал внедрения системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент агентства.

«Мы провели анализ сразу после приезда министра социального развития (1 июля – КазТАГ) – это очень высокие риски. Как показала субботняя встреча, акимы районов не владеют ситуацией (по внедрению системы – КазТАГ). Переложили на заместителей, те еще кому-то перепоручили», — сказал К.Аксакалов на аппаратном совещании в областном акимате в понедельник.

Он рассказал, что информированность населения о тонкостях внедрения ОСМС напрямую зависит от качества проводимой на местах работы.

«801 встреча прошла с коллективами, больше всех – в районе Магжана Жумабаева (188), Мамлютском – 96, Акжарском – 81. В Айыртауском районе проведено 12 встреч всего, в Тайыншинском – 14. Естественно, люди там не в курсе, что их ожидает. Надо людям на пальцах объяснять очень просто и понятно, что нужно сделать. Буклетов выпущено в Уалихановском – 1300, в Мамлютском – 1000, в Тайыншинском – 55», — пояснил К.Аксакалов.

По его словам, ставится задача, чтобы как можно больше людей обращалось в созданные каналы и cаll-центры, где специалисты объясняют все тонкости внедрения ОСМС.

«Мы получили 51 тыс. звонков, из них наименьшее количество в Айыртауском районе – 17 человек, в Акжарском – 18, то есть там, где было мало встреч и разъяснений. Люди там не знают, что происходит в стране, и не обращаются, потому что они даже не знают, что такие каналы созданы. Это говорит о том, что нет там работы», — констатировал глава региона.

Он подчеркнул, что сегодня внедрение ОСМС – первостепенный вопрос для акимов районов и Петропавловска.

«Если я услышу, что в каком-то районе или больнице люди пришли, а им отказали в операции или другой особой помощи, потому что они нигде не зарегистрированы и за них никто не заплатил, или они сами не заплатили, потому что не знали, – сразу заявление на стол. Это может быть даже хуже, чем те волнения, которые были у нас по земле. Это касается всех категорий граждан», — заявил глава региона.

Он также сообщил, что в СКО на сегодняшний день процент людей, статус которых необходимо актуализировать, – 62%.

«Это огромное количество людей, хотя с 1 июля выплаты уже пошли. Это результат нашей деятельности», — констатировал глава региона.

Кроме того, он сообщил о задолженностях по отчислениям в пенсионный фонд.

«600 млн тенге составляет эта сумма. Понятно, что 70%– это долги предприятий-банкротов, но 30% – это же действующие предприятия задолжали. В разрезе предприятий надо ежемесячно разбираться совместно с органами госдоходов, прокуратурой. Если висит в базе огромное количество долгов, что это банкроты, то надо довести до банкротства. Включайте все механизмы», — поручил аким.