Ветлабораторию для определения качества казахстанского мяса на экспорт в Китай планируют открыть в Астане

Астана. 3 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . Казахстанско-китайскую ветеринарную лабораторию планируют открыть в Астане в этом месяце, сообщил ректор и председатель правления АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфулина» Ахылбек Куришбаев.

«Многие бизнесмены Китая не знают нашу продукцию, если говорить прямо – не верят качеству. В связи с этим мы предложили здесь, в Казахстане, создать совместную лабораторию с китайскими учеными, допустим, по ветеринарии, по органическому сельскому хозяйству, чтобы здесь, в Казахстане, совместно с нашими китайскими профессорами могли изучить (качество продукции – КазТАГ). После этого результаты мы сможем представить китайским бизнесменам. Тогда, думаю, экспорт пойдет быстрее», — сказал А. Куришбаев в кулуарах 2-го заседания Альянса сельскохозяйственного образования и научных инноваций Шелкового пути в минсельхозе РК в понедельник.

При этом он отметил, что в настоящее время идет совместная работа казахстанской и китайской сторон по строительству данной ветеринарной лаборатории.

«Мы совместно строим ветеринарную лабораторию с китайскими коллегами, построили центр агроинженерии. Я был на личном приеме министра науки и технологии Китая в Пекине, он поставил задачу, поддержал нашу инициативу и сказал, что Китай выделит деньги, и мы организуем такую лабораторию. Пока не могу сказать (точную сумму – КазТАГ), но я думаю, это будет несколько миллионов долларов», — добавил глава вуза.

А. Куришбаев проинформировал, что открыть лабораторию планируют в течение этого месяца на базе Аграрного университета в Астане.