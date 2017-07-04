Компании «Казагромаркетинг», «КазАгроФинанс» и «КазАгроПродукт» будут приватизированы в 2018 г.

Астана. 4 июля. КазТАГ – Дочерние компании АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» – АО «Казагромаркетинг», АО «КазАгроФинанс» и АО «КазАгроПродукт» – будут приватизированы в 2018 году, сообщил председатель правления холдинга Нурлыбек Малелов.

«Дочерние компании будут реализованы в 2018 году», — сказал Н. Малелов на заседании правительства во вторник.

В частности, по АО «Казаромаркетинг» в настоящее время реализуются мероприятия дорожной карты по предпродажной подготовке компании.

«Первое: министерством сельского хозяйства прорабатывается вопрос принятия от «Казагромаркетинга» it-системы идентификации сельхозживотных. Второе: в целях обеспечения реализации закона об обязательном страховании в растениеводстве функции агента по страхованию необходимо передать от «Казагромаркетинга» в АО «Казагрогарант». В этих целях правлением холдинга утвержден устав «Казагрогаранта» в новой редакции, где виды деятельности расширены функциями страхования», — отметил он.

В настоящее время устав «Казагрогаранта» находится на согласовании в антимонопольном органе в соответствии с требованиями законодательства, добавил Н. Малелов.

«Третье: в государственных органах рассматривается проект постановления правительства о реализации акции некоторых акционерных обществ, входящих в состав холдинга «КазАгро». Четвертое: продолжается поэтапная работа по преобразованию «Казаромаркетинга» в ТОО. В настоящее время со стороны ряда отечественных компаний проявлен интерес к покупке «Казагромаркетинга», с потенциальными покупателями проведены предварительные переговоры, представлена запрашиваемая информация», — добавил глава холдинга.

Вопрос продажи АО «КазАгроФинанс» способом адресной продажи компании стратегическому инвестору был рассмотрен и одобрен на государственной комиссии по модернизации экономики 11 мая этого года. Согласно принятому решению, холдинг направил предложение о покупке «КазАгроФинанса» иностранным и казахстанским финансовым организациям, крупным производителям сельхозтехники по перечню, подготовленному независимым консультантом. Также предложения о покупке были направлены в национальную палату предпринимателей РК «Атамекен», ассоциацию финансистов и союз машиностроителей Казахстана с целью информирования максимального числа потенциальных инвесторов.

«Холдинг рассматривает все предложения потенциальных покупателей, при этом подчеркиваем, что основным условием при продаже компании будет сохранение профиля деятельности «КазАгроФинанса» и продолжение инвестиций в лизинг сельхозтехники в целях поддержания темпов технического обновления сельхозтехники», — подчеркнул Н. Малелов.

Продажа АО «КазАгроПродукт» способом адресной продажи компании стратегинвестору также была рассмотрена на госкомиссии и одобрена, продолжил он.

«Компанию планируется продать при условии сохранения текущего профиля деятельности», — сказал глава холдинга.

Согласно перечню, подготовленному независимым консультантом, «КазАгро» направил предложение о покупке компании всем потенциальным инвесторам, включая иностранных производителей и переработчиков животноводческой продукции, аналогичные предложения направлены в НПП РК «Атамекен».