Стоматологи Казахстана заработали за 2016 год почти 3 миллиарда тенге

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Это рекордный размер чистого финансового результата в стоматологической деятельности в республике за последние 5 лет. Инфографика

Доходы стоматологов в РК

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