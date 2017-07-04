Стоматологи Казахстана заработали за 2016 год почти 3 миллиарда тенге 04.07.2017 15:30 Жизнь 123 0 Это рекордный размер чистого финансового результата в стоматологической деятельности в республике за последние 5 лет. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: Почти полмиллиона тенге требовал специалист районного УГД Алматы за справку об отсутствии налоговой задолженности на авто Почти в Т100 млн обойдется опорожнение моренных озер в горах Алматы «АО «Народный Банк Казахстана» купит акции Казкоммерцбанка за 1 тенге». «Предлагают отменить банковскую тайну для зарубежных счетов членов правительства и руководителей нацкомпаний». «Загадка ЭКСПО: откуда взялись бомжи в степи?» Тенге с пятницы ослабел на 3% Астана, международная выставка, которая (почти) никому не известна