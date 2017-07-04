Назарбаев напомнил выпускникам военных вузов о «нелегкой миссии» защищать национальные интересы страны в условиях мирового процесса

Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил офицерские погоны выпускникам-отличникам военных вузов, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами вручил офицерские погоны выпускникам-отличникам высших военных учебных заведений страны – Военного института сухопутных войск министерства обороны РК, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи министерства обороны РК, Пограничной академии комитета национальной безопасности РК, Академии министерства внутренних дел РК, Военного института Национальной гвардии РК министерства внутренних дел РК, Кокшетауского технического института министерства внутренних дел РК», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений, Н.Назарбаев напомнил офицерам об их долге служения Отечеству и защиты национальных интересов в современных условиях мирового процесса.

«От вас требуется безупречное выполнение офицерского долга, вы должны защищать наш флаг и возвышать его, где бы не находились. На вас возлагается нелегкая и ответственная миссия – защищать мирный покой граждан и национальные интересы страны», — обратился президент Казахстана.

Говоря об активном участии Казахстана в глобальных процессах, Н.Назарбаев заявил о намерении страны продолжать миротворческую деятельность на международной арене.