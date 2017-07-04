В Казахстане могут быть ликвидированы неприватизированные государственные технопарки и конструкторские бюро

Астана. 4 июля. КазТАГ – Если дочерние организации АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР) – технопарки и конструкторские бюро не будут проданы на торгах, то они в соответствии с законодательством могут быть ликвидированы, сообщил председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев.

«Приватизация АО «Национальное агентство по технологическому развитию» проводится с целью создания современного центра трансферта технологий и инноваций по аналогии с ведущими международными институтами. До конца текущего года на первом этапе будет проведена работа по предпродажной подготовке АО «НАТР» и реинжинирингу текущих бизнес-процессов. И до конца 2018 года планируется привлечь также стратегического инвестора или партнера из числа ведущих компаний в области трансферта технологий и инноваций», — сказал Е. Досаев на заседании правительства во вторник.

Параллельно процессам предпродажной подготовки НАТР проводится планомерная реализация его дочерних организаций в лице технопарков и конструкторских бюро.

«Всего восемь организаций. Проведена оценка данных активов, и в соответствии с решением проектного офиса холдинга и уполномоченного органа – НАТР – активы будут реализованы через торги в форме электронного тендера в период, начиная с июля по октябрь текущего года», — отметил он.

«При этом следует отметить, что в большинстве случаев данные активы не представляют коммерческой ценности для инвесторов. Это была оценка предварительная. В случае если активы не будут реализованы по результатам торгов, то на рассмотрение будет вынесен вопрос о ликвидации в соответствии с текущим законодательством нереализованных активов», — подчеркнул глава холдинга.

Касаясь вопроса проблемных активов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Е. Досаев напомнил, что в феврале-мае 2017 года по ним были проведены электронные торги на веб-портале «Информационно-учетный центр».

«По итогам проведенных трехэтапных торгов по семи активам реализованы три актива, а по оставшимся четырем активам будет принято решение либо о ликвидации данных активов, либо о проведении дополнительных торгов. В случае ликвидации процедуры банкротства и ликвидации планируем завершить в соответствии с поручением правительства до конца 2018 года», — рассказал он.

Исключением являются мероприятия по приватизации АО «Досжан темир жолы» (ДТЖ) – они временно приостановлены, продолжил глава холдинга.

«При передаче АО «ДТЖ» в конкурентную среду существуют риски, связанные с ранее данным в августе 2005 года поручительством министерства финансов на сумму 21 млрд 400 млн тенге. Сегодня мы проводим активную работу с министерством национальной экономики и министерством финансов по определению нашей конечной четкой позиции, что делать с данным поручительством», — обратил внимание Е. Досаев.

«Как вы помните, это наш первый концессионный проект в стране, и на сегодня эта дорога оперирует – станция Шар – Усть-Каменогорск, но есть вопросы, связанные с финансовыми показателями и тарификацией данного участка железной дороги», — добавил он.

В соответствии с протокольным поручением государственной комиссии по вопросам модернизации экономики от 17 апреля 2017 года министерством по инвестициям и развитию РК разработан и согласован с заинтересованными государственными органами проект постановления о внесении изменений в постановление 1141 о некоторых вопросах приватизации касательно исключения национальной компании «Экспортная страховая компания «KazakhExport» из перечня приватизируемых активов.