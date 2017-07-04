Назначен глава комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей РК

Новости 40 0

Астана. 4 июля. КазТАГ — Азамат Майтиев назначен главой комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

37-летний Азамат Майтиев с 2014 по 2017 год занимал должность заместителя председателя комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК. С мая 2017 года был заместителем председателя комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Судья ВС назначен председателем Южно-Казахстанского областного суда
  2. Экс-глава комитета МСХ РК Хасенов приговорен к 8 годам лишения свободы
  3. Назначен заместитель акима Жамбылской области
  4. В Казахстане рассматривают вопрос об установлении ответственности за недобросовестную интернет-торговлю
  5. Назначен председатель правления нацхолдинга «Зерде»

Новости партнеров

Загрузка...