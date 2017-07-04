Назначен глава комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей РК

Астана. 4 июля. КазТАГ — Азамат Майтиев назначен главой комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

37-летний Азамат Майтиев с 2014 по 2017 год занимал должность заместителя председателя комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК. С мая 2017 года был заместителем председателя комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.