В Казахстане рассматривают вопрос об установлении ответственности за недобросовестную интернет-торговлю

Астана. 4 июля. КазТАГ – В Казахстане рассматривают вопрос об определении ответственности за недобросовестную интернет-торговлю, сообщил заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики РК Рустам Ахметов.

«Как вы знаете, электронная торговля сейчас очень активно развивается. И с развитием электронной торговли у нас увеличивается количество жалоб и обращений именно по качеству предоставляемых товаров, по срокам поставки товаров, невозврату денег потребителям. В связи с этим мы сейчас рассматриваем вопрос по большей детализации данной сферы отношений, определению ответственности лиц, которые предоставляют электронные площадки, так называемые торговые агрегаторы, и лиц, осуществляющих продажу в электронном виде», — сказал Р. Ахметов на пресс-конференции по завершению заседания правительства во вторник.

«Мы планируем определить ответственность за качество предоставляемых товаров, за предоставление информации о товаре – самом товаре, о производителе, потребительских свойствах, ответственности за соответствие этих товаров именно заявленным качествам, а также гарантировать определенные условия возврата денег в случае отказа потребителя от этих товаров либо поставки товара некачественного характера, некачественного товара», — уточнил он.

Говоря об ответственности за предоставление товара, замглавы комитета отметил, что именно электронная торговля является наиболее уязвимой сегодня сферой.

«Мы планируем определить ответственность участников электронной торговли за поставку товара, за предоставление информации о свойствах товара. Это важно и для самих участников электронной торговли, поскольку мы знаем – защищенный потребитель это и есть условие для повышения потребительского спроса, и для развития вообще сферы электронной торговли», — заключил Р. Ахметов.