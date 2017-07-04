Величина прожиточного минимума в Казахстане в июне увеличилась на 8,2%

Астана. 4 июля. КазТАГ – Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в июне 2017 года составила Т25 116, что на 8,2% выше показателя предыдущего месяца, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, ВПМ в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июне этого года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 16,7%, по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – на 13,2%.

В структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,5%, фруктов и овощей – 15,4%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,6%, сахара, чая и специй – 2,4%.