Трамп надеется на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Казахстаном

Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с проведением международной выставки EXPO-2017 и выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Как указывается в поздравительном письме, текст которого опубликован на сайте Акорды во вторник, Д.Трамп отметил, что благодаря этому глобальному мероприятию, «более миллиона посетителей из Казахстана и всего мира будут вовлечены в потрясающую атмосферу технологических инноваций, вдохновляемых человеческим воображением, и партнерства, получившего отражение в более чем 115 национальных павильонах».

«Соединенные Штаты Америки имеют честь участвовать в выставке EXPO-2017 в Астане и представить лучшие в Америке изобретения в области энергетики, науки и технологий, а также наше культурное разнообразие», — отмечается в письме.

Также Д.Трамп подчеркнул, что павильон США является важным символом стратегического партнерства, которое две страны укрепляли в течение прошедшей четверти века и демонстрирует приверженность Соединенных Штатов продвижению мира, стабильности и процветания в регионе в течение дальнейших лет.

«Я надеюсь на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Казахстаном, основанного на взаимном уважении и общих интересах», — говорится в письме.