Астана сегодня – это Т1 трлн поступлений в бюджет в год, констатировал Назарбаев

Астана. 5 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном приеме, посвященном Дню столицы, сообщила пресс-служба главы государства.

«Астана прекрасна. Вчера вечером я объехал город и увидел очень много людей, гуляющих на улицах, несмотря на позднее время суток. Это говорит о многом. Народ спокоен и чувствует себя в безопасности. Еще древние говорили, что «город – это не стены, а люди», — цитирует пресс-служба президент Казахстана в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Н.Назарбаев подчеркнул, что сегодняшний энергичный ритм Астаны задает темп обновлению всей страны.

«Мы последовательно осуществляем масштабную модернизацию в экономике, политике и культуре. Результат этой работы направлен на развитие нашего государства. И в начале этого роста всегда будет Астана. Здесь мы решаем различные вопросы, в том числе и по установлению мира в различных точках мира. Наша политика мира, добрососедства, политика привлечения инвестиций направлена на создание благоприятных условий жизни для каждого казахстанца», — сказал глава государства.

Также президент отметил важность проведения международной выставки EXPO-2017 и ее роли в дальнейшем развитии города и всей страны в целом.

«Благодаря выставке EXPO-2017 Казахстан сейчас находится в фокусе международного внимания. Гости столицы восхищаются городом. Мы единственное государство, построившее новый мегаполис на стыке веков. Астана сегодня – это триллион тенге поступлений в бюджет в год. При этом 65% всех доходов поступают от малого и среднего бизнеса. Мы стали свидетелями становления нашей столицы», — сказал глава государства.

Н.Назарбаев отметил высокую динамику развития главного города страны за последние 19 лет. В завершении выступления он поздравил казахстанцев с Днем столицы, пожелав им счастья, благополучия и новых свершений, а также поблагодарил всех участников строительства Астаны.