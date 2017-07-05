40-градустная жара сохранится на юге Казахстана в праздничные дни

Астана. 5 июля. КазТАГ – 40-градустная жара сохранится на юге Казахстана с 6 по 10 июля, сообщает РГП «Казгидромет».

«Установившаяся в южной половине республики очень жаркая погода с дневной температурой выше 40ºС сохранится в праздничные и выходные дни», — говорится в сообщении в среду.

В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха в ближайшие двое суток предполагается близкой к норме, а затем ожидается ее повышение.

В Астане 6-7 июля днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с, температура днем составит +31+35°С. 8 июля в столице без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура днем +33+35°С.