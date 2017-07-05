Народный банк завершил сделку по приобретению 96,81% простых акций Qazkom

Алматы. 5 июля. КазТАГ – АО «Народный банк Казахстана» завершил сделку по приобретению 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк» (Qazkom), сообщила пресс-служба Народного банка.

«В соответствии с договорами купли-продажи, заключенными 15 июня 2017 года, АО «Народный банк Казахстана» (Народный банк) объявляет о завершении сделок по приобретению им в общей сложности 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк» («Казкоммерцбанк») у г-на К.Х. Ракишева (86,09%) и акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»» (ФНБ «Самрук-Қазына») (10,72%, соответственно)», — указывается в информации, распространенной в среду.

Как отмечается, завершение сделок произведено после исполнения сторонами ряда необходимых предварительных условий, в том числе: завершение комплексных проверок со стороны Народного банка и Национального банка РК (НБРК); приобретение Кенесом Ракишевым пакетов акций Казкоммерцбанка, принадлежащих Нуржану Субханбердину и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; полное погашение ссудной задолженности АО «БТА Банк» (БТА) перед Казкоммерцбанком; получение необходимых одобрений от регуляторных органов в Казахстане и иных применимых юрисдикциях; погашение Казкоммерцбанком своей задолженности перед ФНБ «Самрук-Қазына» на сумму Т41 млрд за акции БТА по сделке 2014 года.

Как ранее сообщалось, по согласованию с НБРК Народный банк планирует осуществить докапитализацию Казкоммерцбанка на сумму Т185 млрд, что позволит довести коэффициент достаточности собственного капитала Казкоммерцбанка до уровня сопоставимых казахстанских банков.

По словам председателя правления Народного банка Умут Шаяхметовой, успешное завершение сделки по приобретению одного из крупнейших финансовых институтов страны с широкой филиальной сетью, значительным объемом клиентских операций и присутствием в нескольких зарубежных юрисидикциях явилось результатом слаженной работы команды Народного банка и его консультантов.

«О масштабности сделки говорит участие в ней многих сторон, в том числе государства в лице Национального банка, министерства финансов, ФНБ Самрук-Казына. При этом хочу отметить, что Народным банком проведена беспрецедентная в своем роде работа по организации всесторонней комплексной проверки Казкоммерцбанка, что позволило успешно завершить сделку», — подчеркнула она.

По утверждению главы Народного банка, перед новым менеджментом Казкоммерцбанка акционерами поставлена задача по разработке и реализации новой стратегии развития банка в рамках Halyk Group, что позволит добиться существенного синергетического эффекта на уровне группы и обеспечит дальнейший рост акционерной стоимости.