«Алматы – город яблок». Только чьих? 05.07.2017 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 139 0 Культуролог Ельдес Сейткемел о наружной, медийной и политической рекламе comments powered by HyperComments Похожие материалы: Курс продажи доллара в обменниках Алматы и Астаны вырос до февральской отметки — Т320 за $1 Экспо-2017 высветило только два вектора: российский и китайский В госорганизациях Казахстана предлагают показывать только отечественные телеканалы Автодороги Астана-Темиртау, Алматы-Капчагай и Алматы-Хоргос станут платными в 2018 г. «Депутатам стоит принимать не только законы, но и лекарства?». «Акорда готовит новое назначение для Аскара Жумагалиева?». «Чем грозит Казахстану отправка военных в Сирию». «В Казахстане недоедает более 480 тысяч человек»