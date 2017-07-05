Qazkom продал «БТА Секьюритис»

Алматы. 5 июля. КазТАГ – АО «Казкоммерцбанк» (ККБ, Qazkom) сообщило о продаже 100% акций АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис», говорится в сообщении ККБ.
Согласно представленной информации, ККБ сообщает об изменении в списке организаций, в которых банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации.
«А именно об исключении из вышеуказанного списка АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» в связи с продажей банком 100% акций АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», — поясняется в тексте.comments powered by HyperComments