Qazkom продал «БТА Секьюритис»

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Алматы. 5 июля. КазТАГ – АО «Казкоммерцбанк» (ККБ, Qazkom) сообщило о продаже 100% акций АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис», говорится в сообщении ККБ.
Согласно представленной информации, ККБ сообщает об изменении в списке организаций, в которых банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации.
«А именно об исключении из вышеуказанного списка АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» в связи с продажей банком 100% акций АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», — поясняется в тексте.
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