Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 37 км от Алматы

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,4 произошло близ казахстанско-кыргызской границы в 37 км от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 05 июля 2017г. в 12 час 55 мин 45 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 37 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении в среду.