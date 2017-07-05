Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 37 км от Алматы

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Алматы. 5 июля. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,4 произошло близ казахстанско-кыргызской границы в 37 км от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.
«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 05 июля 2017г. в 12 час 55 мин 45 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 37 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении в среду.
Как уточняется, эпицентр землетрясения расположен близ границы с Казахстаном. Магнитуда – 4,4. Сведений об ощутимости нет.
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