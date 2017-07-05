В Алматы ввели в эксплуатацию транспортную развязку на Северном кольце

Алматы. 5 июля. КазТАГ – В Алматы введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении ул. Бокейханова и Северное кольцо, сообщила пресс-служба акимата города.

«В Алматы открыто движение на новой транспортной развязке на пересечении улиц Бокейханова и Северное кольцо. Ранее пропускная способность на данном участке составляла 211 тыс. автомобилей в сутки, строительство объекта позволило увеличить эту цифру до 361 тыс. авто, то есть на 70%. Новая развязка на 20% сократит транспортную загруженность в мкр. Дорожник, Шанырак и Ужет», — говорится в сообщении на сайте акимата в среду.

Стоимость развязки, строительство которой началось в конце 2015 года, составила порядка Т8,6 млрд.

Как напомнил аким города Бауыржан Байбек, сегодня в городе проводится комплексная транспортная реформа.

«Для повышения пропускной способности малого транспортного кольца ведется строительство трех развязок, при этом в центре города улицы реконструируются с приоритетом для пешеходов. Ведется подготовка к внедрению проекта LRT, BRT, вводятся выделенные полосы для общественного транспорта, запускаются новые маршруты, обновляется подвижной состав, устанавливаются велостанции, расширяется зеленый массив и др.», — перечислил он.

Все это, по его мнению, «улучшит экологию города и сделает его более комфортным для жизни».