Павлодарский нефтехимический завод в I полугодии перевыполнил план переработки на 16,1 тыс. тонн

Павлодар. 5 июля. КазТАГ – Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) в I полугодии перевыполнил план переработки, передает корреспондент агентства.

«За шесть месяцев 2017 года Павлодарский нефтехимический завод переработал 2 млн 648,6 тыс. тонн сырья, перевыполнив производственную программу на 16,1 тыс. тонн. За июнь предприятие переработало 420 023 тонны нефти», — сообщает отдел по связям с общественностью предприятия.

При этом указывается, что за аналогичный период прошлого года невыполнение плана составило 57,8 тыс. тонн.

В I полугодии ПНХЗ произвел 2 млн 413 тыс. 961 тонну нефтепродуктов, тогда как за тот же период 2016-го – 2 млн 342 тыс. 232 тонны, выпустив при этом 2 млн 088 234 тонны продукции.

В июне 2017 года предприятие переработало 420 023 тонн сырья, что соответствует плану переработки нефти и выработки продуктов, утвержденному министерством энергетики РК, отмечается в информации.

Объем произведенных автомобильных бензинов составил 120 тыс. 679 тонн, что на 6 тыс. 486 тонн больше, чем предусмотрено производственной программой.

«Завод перевыполнил план и по производству нефтяного битума, выпустив этого продукта на 8 тыс. 067 тонн больше запланированного объема, что составило 32 тыс. 067 тонн», — указывается в сообщении.

В марте сообщалось, что Павлодарский нефтехимический завод переработает в 2017 году меньше 5 млн тонн нефти в связи с длительным капремонтом.

«В этом году планируем переработать 4 млн 790 тыс. тонн нефти. Предстоит огромный капремонт, который продлится более месяца, связано только с этим. В 2018 году после модернизации переработаем 5 млн тонн», — сообщил генеральный директор предприятия Шухрат Данбай.

При этом указывалось, что модернизацию ПНХЗ завершат к концу текущего года.

Сообщалось, что капитальный ремонт на ПНХЗ будет проведен с 1 июня по 7 июля.

В 2016 году завод переработал 4 млн 590 тыс. тонн сырья.