Назарбаев обсудил с Эрдоганом итоги 5-го раунда межсирийских переговоров в Астане

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Астана. 6 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба главы государства.

«Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Кроме того, в ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

«Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе в отношении итогов очередного раунда Международной встречи по Сирии, состоявшегося 4-5 июля текущего года в Астане», — отмечается в сообщении.

Главы государств также договорились продолжить конструктивный диалог для дальнейшего углубления казахстанско-турецких отношений по широкому спектру направлений.

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