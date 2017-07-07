Алматы. 7 июля. КазТАГ – В Иране создадут аналог российского ракетного комплекса С-300, сообщает Trend.

Как заявил командующий базой ПВО в Иране «Хатам аль-Анбия» Амир Фарзад Исмаили сообщил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бавар-373», являющийся аналогом российского С-300, планируется передать силам ПВО в 2018-2019 году.

«До конца текущего года (в Иране заканчивается в марте 2018 года – КазТАГ) мы проведем испытания комплекса «Бавар-373», который в следующем году станет частью объединенной системы противовоздушной обороны страны», — сказал он.

Ранее он заявил, что ЗРК «Бавар-373» является разработанным и полностью спроектированным в Иране аналогом российского комплекса.

Он также сообщил, что поставленные ранее из России ЗРК С-300 уже заступили на боевое дежурство и используются вооруженными силами Ирана.

Контракт с Россией на поставку Ирану С-300 был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года советом безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В прошлом году, после сделки Ирана с «шестеркой» по ядерной проблематике, запрет на поставку С-300 был снят. В середине декабря 2016 года посол Ирана в РФ Мехди Санаи сообщал, что Россия завершила поставки С-300 в Иран.