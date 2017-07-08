Астана. 8 июля. КазТАГ – Постановки произведений классиков на 6-ти языках покажут в Астане в рамках фестиваля этнических театров Казахстана, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«8-12 июля министерство культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Ассоциации театров Казахстана проводит ІV республиканский фестиваль национальных (этнических) театров Казахстана. (…) Жители и гости Астаны смогут познакомиться с постановками произведений классиков, таких как Л.Толстой, И.В. Гёте, А. Кекилбаев, А.Островский, Л. Соловьев», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Как уточняется, постановки спектаклей будут проходить на сценах Дворца школьников и Государственного академического русского театра драмы имени М.Горького. При этом спектакли будут показаны на шести языках.

В частности, на фестивале спектакли представят Государственный республиканский академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова, Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии, Республиканский академический немецкий драматический театр, Южно-Казахстанский областной узбекский драматический театр, Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького, Акмолинский областной русский драматический театр, театр Жастар г.Астана.

Жюри предстоит определить фаворитов по следующим номинациям: «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшее освоение национальной драматургии», «Лучшее освоение казахской драматургии».

Откроет фестиваль спектакль Акмолинского русского областного драматического театра «Бесприданница» по произведению А.Островского.

Имена победителей станут известны 12 июля. В этот же день состоится торжественная церемония закрытия фестиваля.

«Фестиваль национальной культуры – это возможность увидеть созвездие современных талантливых представителей разных национальностей, ближе узнать творчество и культуру других народов. (…) Это площадка, где происходит развитие и обмен творческим опытом для актеров и режиссеров. Бесспорно, фестиваль способствует сохранению культурного и языкового многообразия страны», — отмечают организаторы.

В пресс-релизе также подчеркивается, что «такие творческие смотры служат взаимообогащению культур, укреплению межэтнической толерантности, дальнейшему развитию богатой культуры народа Казахстана».