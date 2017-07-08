Алматы. 8 июля. КазТАГ – Казахстан завоевал «золото», «серебро» и «бронзу» чемпионата Азии по легкой атлетике, передает корреспондент агентства.

Так, Виктория Зябкина выиграла золотую медаль в стометровке, пробежав данную дистанцию за 11 секунд 39 сотых. Второй финишировала другая казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова (11 секунд 45 сотых). Третьей стала Дути Чанд из Индии (11 секунд 52 сотых).

В толкании ядра бронзовой награды удостоился наш соотечественник Иван Иванов. В своей лучшей попытке он толкнул снаряд на 19 м 41 см.

Отметим, чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в индийском Бхубанешваре 6 июля. Соревнования завершатся 9-го числа. От Казахстана участвуют 31 спортсмен.