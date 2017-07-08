Россия и США договорились о прекращении огня на юге Сирии с 9 июля

Алматы. 8 июля. КазТАГ – Россия и США договорились о прекращении огня на юге Сирии с 12.00 по дамасскому времени 9 июля, сообщает ТАСС.

«Договорились о некоторых конкретных вещах. Первое – буквально сегодня (7 июля – КазТАГ) в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, это районы – Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12.00 по дамасскому времени с 9 июля», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Россия и США взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми группировками, которые там находятся, обеспечивать гуманитарный доступ и наладить контакты между находящимися там оппозиционерами и мониторинговым центром, который создается в столице Иордании», — продолжил он.

По его словам, «на первых порах безопасность вокруг этой зоны будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции при координации с США и Иорданией».

По словам С.Лаврова, в данном меморандуме «четко подтверждена приверженность России, США и Иордании суверенитету, территориальной целостности Сирии и резолюциям СБ ООН, которые заложили основу для продвижения политического урегулирования».

«В меморандуме от 4 мая (по итогам международной встречи в Астане – КазТАГ) идет речь от четырех зонах деэскалации в Сирии – северной в районе Идлиба, чуть севернее Хомса, большей части Восточной Гуты и юго-запада Сирии. Понятно, что на юго-западе без иорданцев и американцев очень трудно о чем-то договариваться. В Астане речь шла о трех других зонах», — сказал он.

«Есть понимание, как будут выглядеть зоны около Хомса и Восточной Гуты. По северной зоне (Идлиб – КазТАГ) разговор продолжается», — заключил С.Лавров.

Напомним, меморандум о создании зон деэскалации в Сирии подписан странами-гарантами переговорного процесса в Астане 4 мая.

3-4 июля в Астане состоялся пятый раунд переговоров, по итогам которого было поручено совместной рабочей группе по деэскалации доработать все операционные и технические условия всех зон.

Следующий раунд переговоров намечен на конец августа.