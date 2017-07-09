Казахстан завоевал очередные медали на чемпионате Азии по легкой атлетике

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Алматы. 9 июля. КазТАГ – Казахстан завоевал очередные медали на чемпионате Азии по легкой атлетике, передает корреспондент агентства.

Так, Мария Овчинникова одержала победу в тройном прыжке, в своей лучшей попытке прыгнув на 13 м и 72 см. При этом второе место в этой дисциплине заняла другая казахстанка Ирина Эктова (13 м 62 см).

«Золото» завоевала и наша женская команда в эстафете 4 по 100 м. В финальном забеге казахстанки показали чемпионское время 43 секунды 53 сотых. Вторыми финишировали китаянки (44 секунды 50 сотых). Третьи – спортсменки из Индии (44 секунды 57 сотых).

Ранее от Казахстана на пьедестал почета поднимались Виктория Зябкина и Ольга Сафронова («золото» и «серебро» в забеге на 100 м соответственно), а также Иван Иванов («бронза» в толкании ядра).

Чемпионат Азии стартовал в индийском Бхубанешваре 6 июля. Соревнования завершатся 9-го числа. За сборную Казахстана выступает 31 спортсмен.

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