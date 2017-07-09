Астана. 9 июля. КазТАГ – На нескольких улицах Астаны почти на месяц перекроют движение в связи с ремонтными работами, сообщает на сайте столичного акимата.

«По сообщению управления автомобильных дорог города Астаны, в рамках проведения среднего ремонта автомобильных дорог в столице планируется частичное перекрытие движения автотранспорта. В частности, с 9 по 31 июля ожидается перекрытие движения на ул. Б. Бейсекбаева, участок от ул. Тархана до пр. Абая», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 10 по 23 июля будет перекрыто движение на ул. А.Ахматовой, участок от ул. Күйші Дина до ул. А.Петрова. В период с 10 по 30 июля – ул. Ақбидай на участке от Кеменгерулы до ул. Оңдирис, а также по ул. Окжетпес на участке от К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой.

Управление рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.