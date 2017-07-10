Астана. 10 июля. КазТАГ – Казахстан обеспокоен изменениями в правила ЕС по антидемпинговым расследованиям, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

Как сообщается, Казахстан принял участие в Обзоре торговой политики Европейского союза на площадке ВТО, в ходе которого представители государств-членов Организации обсудили торговую политику и практику ЕС.

«Выступая на заседании, постоянный представитель РК при ООН и других международных организациях в Женеве посол Жанар Айтжанова (…) выразила озабоченность в отношении планируемых изменений в правила ЕС по антидемпинговым расследованиям и отметила, что Казахстан намерен вести дальнейшие обсуждения по данному вопросу в двустороннем формате», — говорится в сообщении МИД, распространенном в понедельник.

В этой связи представитель Казахстан выразила надежду на то, что принятие и применение новых правил не создаст дополнительных барьеров в двусторонней торговле между Казахстаном и ЕС.

Также она сообщила, что на сегодняшний день между Казахстаном и Европейским союзом налажены тесные торгово-экономические связи. В частности, Ж.Айтжанова также проинформировала участников заседания о подписанном между Казахстаном и ЕС соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое предусматривает углубление сотрудничества в таких сферах, как инвестиции, развитие торговли и инфраструктуры, инновации, культура, туризм, взаимодействие правоохранительных органов.

«В данном контексте она особо отметила торгово-инвестиционный раздел соглашения, в рамках которого Казахстан предоставил европейским компаниям благоприятные условия для инвестирования в казахстанскую экономику, в том числе такие стратегические отрасли, как недропользование, транспортная инфраструктура и услуги», — отметили в МИД.

В 2016 году торговля со странами-членами ЕС составила 50% от общего внешнего товарооборота страны, а валовый приток прямых инвестиций достиг отметки $10,8 млрд, что составило 52% от общего годового объема инвестиций, привлеченных в экономику Казахстана.

Как напоминает МИД, одной из основных целей ВТО является обеспечение стабильного и предсказуемого торгового пространства.

«Механизм обзора торговой политики призван содействовать членам ВТО в достижении этой цели путем обеспечения транспарентности торговой политики стран-членов ВТО и оценки ее влияния на международную торговлю в целом», — говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, в мае страны ЕС приняли предварительное решение об изменении правил проведения антидемпинговых расследований. В частности, Европейская комиссия и 28 стран ЕС согласились с тем, что при проведении расследований против поставщиков из стран-членов ВТО отправной точной для определения демпинговой разницы должны приниматься внутренние цены в странах, чья продукция попала под подозрение в демпинге. Ранее в ряде процессов европейские антидемпинговые органы брали как основу для сравнения цены в других странах, в частности, в США.

Однако в случае выявления «серьезных искажений рыночных условий» при проведении расследований могут приниматься во внимание некоторые международные ценовые показатели. Такая процедура может применяться для компаний из тех стран, где правительство в той или иной форме вмешивается в «нормальный рыночный процесс». К нарушениям, в частности, предлагается отнести наличие компаний с государственной формой собственности, предоставление дешевого финансирования национальным производителям, введение каких-либо ограничений для иностранных поставщиков, «неадекватную» правовую практику в процессах по банкротствам, имущественным и регулятивным спорам.