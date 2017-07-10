Кызылорда. 10 июля. КазТАГ – В Кызылорде мошенница присвоила Т1,5 млн, обещая горожанам места в торговом центре, сообщает корреспондент агентства.

«Сразу 4 заявления в один день поступили от разных граждан на имя 41-летней женщины, которая обманным путем вошла в доверие и присвоила их деньги в общей сумме 1,5 млн тенге, пообещав еще в 2014 году торговую площадь в одном из торговых домов города», — сказали в пресс-службе ДВД Кызылординской области в понедельник.

Отмечается, что у одного из обратившихся в полицию она взяла Т500 тыс., у второго Т460 тыс., еще у двоих Т360 тыс. и Т200 тыс. соответственно. Однако женщина не только не выполнила обещание, но и не вернула деньги.

По данным ДВД, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.1 УК РК и ведется досудебное расследование. Подозреваемая задержана и доставлена в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции ведут работу по выявлению других граждан, которые могли пострадать от неправомерных действий задержанной.