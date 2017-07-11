Цены на сельхозпродукцию в Казахстане в I полугодии выросли на 5,8%

Астана. 11 июля. КазТАГ – Цены на реализованную продукцию сельского хозяйства в Казахстане в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысились на 1,6%, в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 5,8%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, в июне этого года по сравнению с декабрем прошлого года реализованная сельхозформированиями продукция растениеводства подорожала на 2,6%, продукция животноводства – подешевела на 0,5%. В январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года продукция растениеводства подорожала на 4,1%, продукция животноводства – на 7,8%.

С начала года цены на кукурузу повысились на 7,2%, рожь – на 4,5%, ячмень – на 4,4%, овес – на 4%, рис – на 2%, пшеницу – на 1,5%, а на гречиху – понизились на 0,4%.

Капуста подорожала на 17,5%, картофель – на 11%, столовая морковь – на 5,2%, репчатый лук – на 3%, столовая свекла – на 1%, а огурцы закрытого грунта подешевели на 13,9%, помидоры закрытого грунта – на 2,8%. Цены на сушеный горох выросли на 9,3%, соевые бобы – на 5,9%, а на семена подсолнечника – понизились на 1,3%.

Цены на мясо овец выросли на 5,3%, крупного рогатого скота – на 4,1%, свиней – на 3,9%, лошадей – на 3,2%, птиц – на 0,7%. Сырое молоко подорожало на 3,4%, овечья шерсть – на 0,8%, а яйца – подешевели на 24,4%.