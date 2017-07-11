Найдено тело пропавшего неделю назад в Костанайской области 8-летнего мальчика

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Алматы. 11 июля. КазТАГ – Найдено тело пропавшего неделю назад в Костанайской области 8-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

«11 июля в 17.00 на берегу реки Тобол в районе Корейского моста спасателями города Костаная обнаружено тело 8-летнего Игоря Коцкого», — говорится в сообщении во вторник.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы.

Напомним, мальчик пропал 4 июля. В поисках участвовали не только полицейские, но и спасатели, и волонтеры.

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