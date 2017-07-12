ЕНПФ озвучил список своих проблемных должников

Алматы. 11 июля. КазТАГ – С 2014 года по сегодняшний день проблемная задолженность перед ЕНПФ снизилась почти в 4 раза, а количество проблемных эмитентов-должников фонда уменьшилось на 11, сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде.

«За три года в результате проводимой фондом работы количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 21, а задолженность по переданным инструментам по номинальной стоимости снизилась с 161,45 млрд тенге до 40,5 млрд тенге, что сейчас составляет менее 1% портфеля», — говорится в ответе на запрос КазТАГ.

При этом отмечается, что большинство дефолтов было допущено эмитентами в период с 2006 по 2010 годы, во время финансового кризиса, когда отдельные казахстанские и международные компании перестали отвечать по своим обязательствам.

«По состоянию на 1 июня 2017 года фонд осуществляет следующую работу в отношении 21-го эмитента, допустивших дефолт», — сообщили в ЕНПФ.

Так, в отношении 2 эмитентов проводится реабилитационная процедура (АО «Имсталькон», АО «Казахстан Кагазы»; общая сумма задолженности по номинальной стоимости – Т15,9 млрд). По 13 эмитентам вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу фонда, ведется сопровождение исполнительного производства (АО «Казнефтехим», АО «Горно-обогатительный комбинат «Торт-Кудык», АО «Mineral Resources of Central Asia», АО «Техно-Life», ТОО «Охранная корпорация «Сары-Арка Сарбазы», АО «РЭМИКС-Р», АО «Альтернативные финансы», АО «Тема и Ко», АО «HOMEBROKER», ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2», АО «РОСА», АО «Астана-Недвижимость», АО «Орнек XXI»; общая сумма задолженности по номинальной стоимости – Т8,9 млрд).

5 эмитентов, по информации ЕНПФ, признаны банкротами (АО «Трансстроймост», АО «VITA», АО «GLOTUR», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий», общая сумма задолженности по номинальной стоимости – Т15,05 млрд).

«По 1 эмитенту ведется работа по досудебному урегулированию (SAMARCO MINERACAO SA); общая сумма задолженности по номинальной стоимости – 0,6 млрд тенге)», — сообщили в фонде.

Кроме того, указывается, что за период с 2014 года по 1 июня 2017-го общая сумма погашенной перед фондом проблемной задолженности составила Т1,7 млрд, в том числе Т77,9 млн за 5 месяцев 2017 года.