Скопление автомобилей на казахстанско-кыргызской границе связано с внедрением новой системы пропуска, заявили в погранслужбе КР

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Скопление автомобилей на казахстанско-кыргызской границе связано с внедрением новой системы пропуска на КПП, сообщили в погранслужбе Кыргызстана.

«С началом туристического сезона увеличился поток пассажиров, грузов и транспортных средств, пересекающих кыргызско-казахстанскую государственную границу. Увеличение пассажиропотока из Казахстана в Кыргызстан. Граждане стран ЕАЭС прибывают в Кыргызстан, в основном, с туристическими целями – посещение озера Иссык-Куль», — цитирует погранслужбу Кыргызстана КирТАГ.

На границе Кыргызстана с Казахстаном функционируют 8 контрольно-пропускных пунктов: «Акжол-автодорожный», «Актилек-автодорожный», «Токмок-автодорожный», «Кен-Булун–автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный», «Каркыра-автодорожный», «Чон-Капка-автодорожный», «Каинды-железнодорожный». При этом пропуск лиц, грузов и транспортных средств через государственную границу осуществляется круглосуточно.

«В настоящее время проводится поэтапная работа по внедрению новой системы в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляется подключение к новым автоматизированным системам по регистрации лиц и транспортных средств, в связи, с чем по техническим причинам может иметь место скопление лиц и транспортных средств. Государственная пограничная служба просит с пониманием отнестись к данным временным неудобствам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех КПП установлены информационные щиты с правилами пересечения государственной границы и указаны телефоны доверия ГПС КР на случай возникновения проблем.

Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на очевидцев, на КПП «Каркыра» образовалась пробка из более 200 автомобилей, а прохождение контроля занимает несколько часов.