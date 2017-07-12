Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о техническом содействии при оказании помощи в $100 млн для интеграции в ЕАЭС

Астана. 12 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола между правительствами РК КР о техническом содействии при оказании помощи в $100 млн для интеграции в ЕАЭС и пакет поправок к нему,

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о техническом содействии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Также глава государства подписал пакет поправок к нему. В частности, законы «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о внесении изменений в протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о техническом содействии от 26 декабря 2016 года», «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием», «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года» и «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики».

Как сообщалось ранее, согласно протоколу, каждый транш от $100 тыс. оформляется отдельными протоколами о техническом содействии, которыми утверждаются перечень мероприятий (смета расходов), суммы, сроки, уполномоченные органы сторон. Таким образом, настоящим протоколом предусмотрено выделение первого транша помощи на общую сумму Т2 млрд 483 млн 840 тыс. 370 тенге (эквивалентно $7 млн 526 тыс. 789).

Внесенные изменения в протокол между правительством РК и правительством КР о техническом содействии от 26 декабря 2016 года предусматривают увеличение объема помощи с Т2 млрд 483 млн 840 тыс. 370 (эквивалентно $7 млн 526 тыс. 789) до Т13 млрд 542 млн 571 тыс. 680 (эквивалентно $41 млн 038 тыс. 096).

Также предусматривается определение перечня мероприятий технического содействия по сферам, а его детализацию утверждать на межведомственном уровне сторон.

Вопрос финансирования будет рассматриваться в установленном законодательством РК порядке.