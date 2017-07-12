Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о техническом содействии при оказании помощи в $100 млн для интеграции в ЕАЭС

Астана. 12 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола между правительствами РК КР о техническом содействии при оказании помощи в $100 млн для интеграции в ЕАЭС и пакет поправок к нему,
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о техническом содействии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.
Также глава государства подписал пакет поправок к нему. В частности, законы «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о внесении изменений в протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о техническом содействии от 26 декабря 2016 года», «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием», «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года» и «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики».
Как сообщалось ранее, согласно протоколу, каждый транш от $100 тыс. оформляется отдельными
Внесенные изменения в
Также предусматривается определение перечня мероприятий технического содействия по сферам, а его детализацию утверждать на межведомственном уровне сторон.
Вопрос финансирования будет рассматриваться в