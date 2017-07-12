Президенты Казахстана и Германии ознакомились с экспозициями павильонов обеих стран на EXPO-2017

Астана. 12 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером посетил на EXPO-2017 павильоны Герман

«В ходе совместного осмотра экспозиций национального павильона Германии на международной выставке EXPO-2017 глава государства был ознакомлен с инновационными решениями, разработанными немецкой промышленностью и наукой в области совершенствования средств транспорта и жилья», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Президентам двух стран были представлены выставочные пространства «Карта будущего» и «Город будущего» с моделями ветровой, солнечной и гидроэлектростанций, экспонатами электрического транспорта будущего, а также было продемонстрировано «Энергетическое шоу».

В завершение осмотра павильона Германии Н.Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей.

В свою очередь глава государства показал Франку-Вальтеру Штайнмайеру национальный павильон Казахстана «Нур Алем».

«Здесь лидеры двух стран ознакомились с интерактивными экспозициями, посвященными культуре и истории Казахстана, а также поднялись на 8 этаж павильона, где расположена экспозиция «Астана будущего». По окончании экскурсии президент ФРГ сделал запись в Книге почетных гостей выставки», — сообщает пресс-служба президента РК.

Напомним, президент Германии находится в Казахстане с официальным визитом.