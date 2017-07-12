Общественный совет Алматы предлагает не вводить дифференцированный тариф в метрополитене

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Члены общественного совета Алматы предлагают не вводить дифференцированный тариф в метрополитене, передает корреспондент агентства.

«Исключить необходимо метро из этого, потому что метро под эти аргументации никак не подпадает – оно и так прозрачное», — сказал член общественного совета Алматы Ерлан Смайлов в ходе обсуждения в среду.

Напомним, согласно постановлению акимата города, в Алматы планируется ввести дифференцированный тариф на регулярные перевозки пассажиров в общественном транспорте в целях исключения теневого оборота денежных средств, а также роста привлекательности со стороны пассажиров к безналичному способу оплаты за проезд. При безналичной оплате за проезд, в том числе посредством sms, стоимость останется прежней – Т80, а наличными, включая метро, предлагается поднять до Т150.

Ориентировочно введение дифференцированного тарифа планируется с 24 июля.