Дело экс-главы КНБ Дутбаева передано в военный суд

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Алматы. 12 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Дело экс-главы КНБ РК Нартая Дутбаева поступило в военный суд Акмолинского гарнизона, сообщили в военном суде. 

«Да, действительно дело поступило в военный суд Акмолинского гарнизона. Будет рассматриваться в закрытом режиме», — сказали в суде в среду. 

Напомним, экс-глава КНБ Казахстана Нартай Дутбаев был задержан 26 декабря 2016 года. Его обвиняют в «разглашении государственных секретов» и «превышении власти и должностных полномочий».

Н.Дутбаев был главой КНБ в период с 2001 по 2006 гг.

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