Алматы. 12 июля. КазТАГ – В Алматы в результате ДТП с участием двух автобусов пострадали два человека, сообщает корреспондент агентства.

Авария произошла около 18.00 на проспекте Райымбека. Пассажирский автобус 11-го маршрута ехал по проспекту в восточном направлении, когда 69-летняя женщина стала перебегать дорогу в неположенном месте. Водитель автобуса не успел затормозить, транспорт задел женщину, она упала и получила травму. Ее госпитализировали в ближайшую больницу.

Спустя час в этом же направлении двигался автобус 133-го маршрута. Водитель, не заметив стоящий впереди автобус №11, резко принял вправо, в результате чего протаранил забор организации по оказанию ритуальных услуг.

Водитель автобуса №133 госпитализирован в больницу, пассажиры не пострадали.