Водитель, перевозивший ребенка в багажнике, оштрафован – ДВД Алматы

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Полиция Алматы приняла меры в соответствии с законодательством в отношении водителя автомашины марки «Фольксваген», который перевозил маленького ребенка на полке багажника авто.

«Вопиющий факт. Такая беспечность родителя может стоить здоровья и жизни их ребенка. Огорчает, что не все это понимают и принимают адекватные меры безопасности на дороге. Отметим, что за последнее время это не единичный случай. После того, как видео было обнародовано посредством социальных сетей, Местной полицейской службой  проведены проверочные мероприятия, в результате чего водитель — правонарушитель установлен и за нарушение правил перевозки пассажиров привлечен в административной ответственности, согласно ст. 593 ч. 1 КРКобАП. Саму ситуацию мужчина пока никак не объясняет», — сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

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