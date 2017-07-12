Водитель, перевозивший ребенка в багажнике, оштрафован – ДВД Алматы

Полиция Алматы приняла меры в соответствии с законодательством в отношении водителя автомашины марки «Фольксваген», который перевозил маленького ребенка на полке багажника авто.

«Вопиющий факт. Такая беспечность родителя может стоить здоровья и жизни их ребенка. Огорчает, что не все это понимают и принимают адекватные меры безопасности на дороге. Отметим, что за последнее время это не единичный случай. После того, как видео было обнародовано посредством социальных сетей, Местной полицейской службой проведены проверочные мероприятия, в результате чего водитель — правонарушитель установлен и за нарушение правил перевозки пассажиров привлечен в административной ответственности, согласно ст. 593 ч. 1 КРКобАП. Саму ситуацию мужчина пока никак не объясняет», — сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.