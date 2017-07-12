Казахстан и Германия подписали ряд соглашений на $1 млрд

Астана. 12 июля. КазТАГ – Оксана Скибан . В рамках официального визита в Казахстан президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера между двумя странами подписано 20 документов общей стоимостью $1 млрд, сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«Учитывая выгодное географическое положение, мы намерены объединить усилия по продвижению сухопутной доставки грузов через Азию – от Китая до Германии. Впервые мы выходим на совместные проекты по внедрению в Казахстане элементов 4-й промышленной революции. Большое значение имеет продуктивная работа нашей межправительственной комиссии и деловой совет. По итогам заседания сегодня подписано более 20 документов стоимостью около 1 млрд долларов», — сказал Н. Назарбаев на брифинге для прессы по итогам расширенного заседания в рамках официального визита Ф.Штайнмайера в Казахстан в среду.

При этом глава государства проинформировал, что сегодня в Казахстане успешно работают свыше 900 предприятий с участием немецкого капитала, «внесено более 4 млрд долларов прямых инвестиций».

«Мы продолжаем эту работу, наращиваем объемы наших отношений. Мы обсудили возможность участия германского бизнеса в использовании технологий, процессы индустриализации Казахстана. Ключевое внимание отводится эффективной реализации соглашения о партнерстве в сырьевой промышленной, технологических сферах, которые у нас есть. Надо усилить взаимодействие в рамках приватизации, по подготовке профессиональных технических кадров. Важно активизировать двустороннее сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, транспортно-транзитной сфере», — отметил президент РК.

Также, по его словам, необходимо продолжать вести работу в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.