Южная Корея ужесточила проверку в отношении въезжающих в страну казахстанцев

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Астана. 12 июля. КазТАГ – Южная Корея ужесточила проверку в отношении въезжающих в страну казахстанцев, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
«Иммиграционными органами Республики Корея было решено ужесточить проверку в отношении граждан Казахстана при въезде», — говорится в сообщении, распространенном в среду.
В МИД напомнили, что соглашение об отмене визового режима между Республикой Корея и РК от ноября 2014 года действует в отношении граждан Казахстана, не вступающих в трудовую деятельность в Корее.
«Несмотря на это, многие граждане Казахстана прибывают в Корею по безвизовому режиму с целью трудоустройства. В связи с этим резко увеличилось количество нелегальных мигрантов в Корее», — пояснили в МИД.
Сообщается, что общее количество нелегальных мигрантов из Казахстана в Южной Корее в марте 2017 года составило 4168 человек, увеличившись в 11 раз с 2014 года – до заключения соглашения нелегальных мигрантов из Казахстана было всего 359 человек.
«В 2014 году годовое количество новых нелегальных мигрантов из Казахстана в Корее составляло 77 человек, а после заключения соглашения оно возросло до 3520 человек в год, то есть увеличилось более чем в 45 раз», — добавили в МИД.
В министерстве также напомнили основные причины отказа во въезде в Южную Корею гражданам Казахстана.
«В случае медицинских поездок – отсутствие брони в больнице или информации о планируемой для посещения больницы, больница или медицинский агент отказываются выступить в роли гаранта. В случае туристических поездок – отсутствие сведений о плане поездки, планируемых для посещения достопримечательностей, в также отсутствие данных о родных, знакомых или туристических агентствах. В случае деловых поездок – отсутствие данных или конкретных показаний о приглашающих организациях, партнерах в Корее, рабочих проектах и так далее», — говорится в сообщении.
В соответствии с договором, подписанным 19 июня 2014 года между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Корея, граждане двух стран могут находиться на территориях обеих республик до 30 дней.
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