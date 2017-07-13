Назначен ректор Казахского национального медуниверситета им. Асфендиярова

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Астана. 13 июля. КазТАГ – Талгат Нургожин назначен ректором Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Нургожин Талгат Сейтжанович назначен ректором Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Т.Нургожин – доктор медицинских наук, является руководителем Научно-исследовательского института экспериментальной, клинической фармакологии и фармации, Центра наук о жизни, частного учреждения National Laboratory Astana Назарбаев Университета.

Напомним, 5 февраля 2016 года глава государства освободил от должности ректор Казахского национального медуниверситета им. С. Асфендиярова Айкана Аканова, который возглавлял вуз с 2008 года.

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