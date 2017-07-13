Транспортный холдинг Алматы в ответ на критику автопарков заявил об отсутствии обязательств за сбор наличности

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Транспортный холдинг Алматы ответил на критику автобусных парков по сбору наличной оплаты за проезд, передает корреспондент агентства.

«У Транспортного холдинга не было никогда обязательства собирать наличность, и нет договорных обязательств. Когда внедрялась система, тогда не было наличных, проект предполагался без наличных, потому что мы понимали эти риски, что если дать наличные, в любом случае, все равно будет проблема – это человеческий фактор, мы не сможем поменять менталитет наших людей», — сказал директор Транспортного холдинга Алматы Садир Хамраев.

При этом он отметил, что инициатива введения наличной оплаты за проезд была пассажиров и перевозчиков.

Кроме того, в Транспортном холдинге заверили, что дифференцированный тариф вводится для создания безопасного движения.

«Почему делается 150 тенге – чтобы человек понимал, зачем ему платить 150 тенге, и ездил по карте, и не отвлекал водителя. А здесь (при наличной оплате – КазТАГ) у пассажира риск: он должен пойти водителя отвлечь – раз, второе – водитель ему билет не даст, он «безбилетник», как сегодня у нас на практике происходит», — пояснил директор холдинга.

При этом он отметил, что контроль оплаты за проезд после введения дифференцированного тарифа будет осуществляться путем проведения рейдов.

«Сейчас будут рейды, контроль, вспомните, как январь-февраль, когда такой шум стоял», — заметил С. Хамраев.

Между тем, касательно деления средств между Транспортным холдингом и перевозчиками, полученных при оплате наличными за проезд, в холдинге заверили, что «готовы обсуждать» этот вопрос.

«Мы вообще предложили: давайте запустим, три месяца посмотрим, как это работает, потом сядем и обсудим. Может быть, в корне что-то будет меняться в отношениях с перевозчиками, не имеется в виду пассажиров», — пояснил С. Хамраев.

Напомним, ранее автопарки Алматы заявили, что намерены отказаться от системы электронного билетирования «Онай», оператором которого является Транспортный холдинг Алматы, и искать более эффективного оператора. В числе нареканий было необеспечение полноты сбора средств, в частности наличности, а также якобы отказ холдинга выплачивать водителю часть средств, которые будут поступать от оплаты за проезд наличными (Т50 от Т150).