В Павлодарской области доставлять молоко из отдаленных сел на заводы будут с помощью почтовой службы

Павлодар. 13 июля. КазТАГ – В Павлодарской области доставлять молоко из отдаленных населенных на заводы будут с помощью «Казпочты», передает корреспондент агентства.

«Мы объединили усилия, чтобы реализовать эту интересную идею. Ведь «Казпочта» занимается не только доставкой писем и посылок, но и логистикой грузов. Выходит, у них есть транспортные возможности, а у нас – потребность доставлять сырье по приемлемым тарифам. Третий фактор – программы поддержки развития кооперативов», — рассказал председатель СПК «Родная долина» Талгат Султанов.

«Так что в регионе зародился проект, который не только позволит собирать молоко в самых отдаленных уголках, но и осуществлять его первичную переработку на молокоприемных пунктах и транспортировку для получения конечной продукции на крупных заводах», — добавил он.

Как поясняется, в отдаленных населенных пунктах установят модульные молокоприемные пункты (до 1 тыс. л) с возможностью охлаждения и первичной переработки, а доставлять продукцию в спецконтейнерах регулярно будет почтовая служба.

По подсчетам, чистая прибыль личных подворий составит в среднем Т10 при себестоимости в Т50. Также свой заработок будут получать те, кто займется сбором молока.

Приобретение специального оборудования субсидируется государством.

СПК «Родная долина» был создан год назад с целью создания эффективной системы сбора молока у населения, крестьянских хозяйств и молочно-товарных ферм Павлодарской области. Сегодня он работает с 250 личными подсобными хозяйствами.