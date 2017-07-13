Выпуск бензина в Казахстане в I полугодии вырос на 3,8%

Астана. 13 июля. КазТАГ – Выпуск бензина в Казахстане в январе-июне 2017 года составил 1578,7 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, указывается в ежемесячном отчете комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, за отчетный период произведено: керосина – 110,8 тыс. тонн (-7,9%), сжиженного пропана и бутана – 1170,1 тыс. тонн (+16,8%), газойля – 2 302,4 тыс. тонн (-1,1%), мазута – 1548 тыс. тонн (+14,7%).