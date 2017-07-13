Талдыкорган. 13 июля. КазТАГ – В Талдыкоргане к осени реконструируют Центральный парк культуры и отдыха, сообщает корреспондент КазТАГ.

«В соответствии с планом озеленения в парке будут высажены саженцы хвойных и лиственных деревьев, установлены различные аттракционы, малые архитектурные формы и другие атрибуты парковой зоны», — рассказал руководитель городского отдела ЖКХ Нурлан Кыстаубаев в четверг.

«В целом вопросам благоустройства в городе уделяется самое пристальное внимание. К примеру, в минувшем году была построена новая набережная реки Каратал. До этого практически с нуля мы отреставрировали парк культуры «Жастар». Все эти объекты стали излюбленным местом отдыха талдыкорганцев», — добавил он.

По словам директора подрядной организации ТОО «Достык – Астана – НС» Мейрама Нуржанова, обновленный парк планируется сдать к началу осени.

«Мы постараемся завершить строительные работы к началу осени. Сил и средств на это более чем достаточно. Сейчас здесь работают свыше 60 специалистов, задействовано несколько единиц тяжелой техники, в том числе и специальная буровая машина. С ее помощью мы сделаем несколько скважин для получения поливной воды для зеленых насаждений», — отметил М.Нуржанов.

На данный момент подрядчики прокладывают внутреннюю арычную сеть протяженностью 3 км, а также подземные электросети. Главный вход украсит оригинальная арка. Общая площадь строительных работ составляет 1567,98 кв. м.

Отмечается, что для реконструкции парка из местного бюджета было выделено порядка Т160 млн.