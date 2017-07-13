Талдыкорган. 13 июля. КазТАГ – В Талдыкоргане к осени реконструируют Центральный парк культуры и отдыха, сообщает корреспондент КазТАГ.
«В соответствии с планом озеленения в парке будут высажены саженцы хвойных и лиственных деревьев, установлены различные аттракционы, малые архитектурные формы и другие атрибуты парковой зоны», — рассказал руководитель городского отдела ЖКХ Нурлан Кыстаубаев в четверг.
«В целом вопросам благоустройства в городе уделяется самое пристальное внимание. К примеру, в минувшем году была построена новая набережная реки Каратал. До этого практически с нуля мы отреставрировали парк культуры «Жастар». Все эти объекты стали излюбленным местом отдыха талдыкорганцев», — добавил он.
По словам директора подрядной организации ТОО «Достык – Астана – НС» Мейрама Нуржанова, обновленный парк планируется сдать к началу осени.
«Мы постараемся завершить строительные работы к началу осени. Сил и средств на это более чем достаточно. Сейчас здесь работают свыше 60 специалистов, задействовано несколько единиц тяжелой техники, в том числе и специальная буровая машина. С ее помощью мы сделаем несколько скважин для получения поливной воды для зеленых насаждений», — отметил М.Нуржанов.
На данный момент подрядчики прокладывают внутреннюю арычную сеть протяженностью 3 км, а также подземные электросети. Главный вход украсит оригинальная арка. Общая площадь строительных работ составляет 1567,98 кв. м.
Отмечается, что для реконструкции парка из местного бюджета было выделено порядка Т160 млн.
Длительное время Центральный парк был в плачевном состоянии в силу того, что находился в частных руках. Однако местные власти нашли компромисс и пути передачи его в коммунальную собственность.comments powered by HyperComments