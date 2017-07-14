Погода без осадков ожидается в пятницу почти на всех казахстанских курортах, на Иссык-Куле – дожди с грозой

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Алматы. 14 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Погода без осадков ожидается в пятницу почти на всех казахстанских курортах, на кыргызском Иссык-Куле – дожди с грозой.

Так, согласно данным РГП «Казгидромет», на побережье Алаколя в пятницу переменная облачность, днем погода без осадков, ветер западный 9-14 м/с, температура воздуха +27+29, вода в озере утром прогрелась до +27.

На Балхаше малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, температура воздуха +26+28, температура воды +28.

В Зеренде пройдет местами дождь с грозой, возможен град, ветер северо-восточный +9-14 м/с, температура воздуха +17+22.

В Каркаралы ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, температура воздуха +17+19.

По состоянию на 6 утра пятницы в Баянауле облачно, осадков не ожидается, утром воздух прогрелся до +14.

В Боровом переменная облачность, без осадков с температурой воздуха +9, вода прогрелась утром до +16.

В Алма-Арасане также переменная облачность, осадков не ожидается, утром +19.

По данным Кыргызгидромет, на побережье Иссык-Куля днем на большей части территории дожди с грозой, местами сильные осадки, синоптики прогнозируют +19+24, вода в озере утром четверга прогрелась почти до +21.

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