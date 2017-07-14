Страны ЕАЭС готовят соглашение о признании национальных водительских прав

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Страны Евразийского экономического союза подготовят соглашение о признании национальных водительских прав. Об этом, как сообщает БЕЛТА, рассказал журналистам в Москве в четверг по итогам заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) председатель совета, вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

О.Панкратов пояснил, что данное соглашение определит единые правила по взаимному признанию национальных и международных водительских удостоверений на всей территории ЕАЭС.

Он также отметил, что этот вопрос возник в связи с тем, что в России вступили в силу изменения в законодательство, которые ограничивают использование национальных и международных водительских удостоверений иностранными гражданами при осуществлении ими предпринимательской деятельности либо при трудоустройстве в качестве наемного работника на территории РФ.

«Чтобы это не противоречило существующим подходам в ЕАЭС, есть договоренность этот вопрос отрегулировать отдельным соглашением», — сказал О.Панкратов.