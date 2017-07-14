В странах ЕАЭС создадут информационные системы для отслеживания ввозимых на территорию Союза товаров

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила Соглашение о механизме прослеживаемости товаров в рамках Союза, которое предполагает создание в странах ЕЭАС информационных систем для отслеживания ввозимых на территорию Союза товаров внутреннего потребления, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Комиссия подготовила соглашение о механизме прослеживаемости товаров в рамках Союза. В настоящее время оно проходит процедуры согласования в государствах-членах. Предполагается, что действие соглашения будет распространяться на товары, ввезенные на территорию Союза и выпущенные для внутреннего потребления. Их перечень будет определять совет комиссии», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

При этом указывается, что в каждой из стран ЕАЭС должна быть создана информационная система, в которой планируется аккумулировать сведения из документов, сопровождающих товар, в том числе сведения о факте совершения сделки, ее участниках, наименовании и объемах товара. Обязанность вносить эти сведения в информационную систему предполагается возложить на лицо, заключающее сделку о реализации товара.

«Национальные информационные системы будут обмениваться набором сведений, необходимых для прослеживаемости. При этом розничная торговля выведена из сферы охвата проекта соглашения», — отмечает ЕЭК.

Ожидается, что внедрение данной системы на всем пространстве ЕАЭС позволит контролировать законность оборота товаров на территории государств-членов, а также перемещение продукции, оборот которой ограничен в одной из стран Союза. Кроме того, она позволит создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.

Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, выступая на форсайт-сессии «Прослеживаемость в контексте цифровой экономики» в Евразийской экономической комиссии, напомнил, что страны ЕАЭС взяли на себя обязательства обеспечить на территории Союза свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В связи с этим важно синхронизировать уже инициированные странами ЕАЭС программы цифровизации в сфере взаимодействия бизнеса и государства. Если не наладить взаимодействие, появятся новые барьеры и препятствия для развития бизнеса и экономик стран ЕАЭС, считает Т.Саркисян.

Член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян в свою очередь отметила, что одна из важнейших задач власти – предлагать эффективные стандарты для различных отраслей экономики и сфер жизнедеятельности, а также обеспечивать эффективность и удобство их применения для бизнеса и граждан, создать условия для развития и «белого» функционирования бизнеса, бороться с появлением барьеров и ограничений для их деятельности.

В свою очередь предпринимательское сообщество считает, что одной из ключевых проблем сегодня является взаимодействие с множеством разрозненных информационных систем, которые введены в действие различными органами власти и зачастую дублируют друг друга. Это увеличивает издержки бизнеса, а государство получает избыточный объем неконсолидированной информации, которая не используется для развития экономики и поддержки перспективных отраслей.

Участники форсайт-сесиии считают, что система прослеживаемости ЕАЭС должна базироваться на технологиях и инфраструктуре нового поколения, включая стандарты 5G, и позволять в режиме реального времени получить комплексную информацию по любому товару, услуге или процессу.

Т.Саркисян подчеркнул, что реализация любой идеи требует политического решения.

«Все страны ЕАЭС сегодня ищут модель развития, которая бы обеспечила опережающие темпы экономического роста. Но бизнес меняется быстрее и эффективнее, чем институты власти. Поэтому одной из наиболее эффективных моделей реализации цифровой повестки на евразийском экономическом пространстве могло бы стать частно-государственное партнерство», — считает он.

В настоящее время в странах ЕАЭС уже внедрены такие системы, обеспечивающие прослеживаемость товаров и услуг, как мониторинг и контроль оборота алкогольсодержащей и табачной продукции на территории Армении, Беларуси, Казахстана, России (ЕГАИС); идентификация и прослеживаемость животных и продукции животного происхождения в Беларуси, Казахстане, отдельных регионах России; транспортный мониторинг и сбор платы за проезд в Беларуси (BelToll), России (ПЛАТОН) и др.