В Талдыкоргане появились мошенники, которые собирают с горожан деньги на благоустройство города в рамках акции EXPO

Талдыкорган. 14 июля. КазТАГ – В Талдыкоргане группа молодых людей от имени городского акимата распространяет листовки о сборе денег на благоустройство города в рамках вымышленной акции EXPO-2017, передает корреспондент КазТАГ.

«В акимат города Талдыкорган поступила информация о том, что неизвестные – трое девушек и двое молодых парней – распространяют листовки и собирают по 500 тенге якобы для ремонта дворовыx площадок. Убедительно просим вас не верить, и если встретите иx, сообщить в УВД города Талдыкорган по номеру «102», — написал на своей странице в Facebook заместитель акима города Марлен Кольбаев.

При этом акция якобы организована в рамках выставки EXPO-2017, а собранные средства пойдут на развитие и благоустройство областного центра. В частности, в листовках указывается, что «с 10 июня по указу главы государства» в каждом городе проводится акция «ЭКСПО – Красивый город», и что каждый житель должен внести свой вклад в эту инициативу и собрать «не менее по 500 тенге». В листовках отмечается, что все собранные от жителей города средства пойдут с 1 августа на «ремонт жилых домов, детских площадок, освещение уличных площадок и видеонаблюдение».

Вместе с тем по словам руководителя пресс-службы главы города Данияра Сейсенбаева, информация о пострадавших от действий мошенников пока не поступала.

«Акимат города призывает всех горожан быть предельно осторожными и не доверять сомнительным лицам», — добавил Д.Сейсенбаев.