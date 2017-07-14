Назарбаева ожидают в ВКО с рабочей поездкой

Усть-Каменогорск. 14 июля. КазТАГ – В Восточно-Казахстанской области ожидают с рабочей поездкой главу государства Нурсултана Назарбаева, сообщает корреспондент агентства.

«Сегодня в Усть-Каменогорск с рабочим визитом прибудет президент РК Нурсултан Назарбаев. Планируется, что глава государства посетит два объекта – ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» и строящийся парк «Нурлы жол», — сказали в пресс-службе акимата ВКО в пятницу.

ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» – элитно-семеноводческое хозяйство, которое занимается селекцией и семеноводством масличных и зерновых культур, а также апробацией научных исследований и внедрением завершенных научных разработок в производство.

В современном парке «Нурлы жол» на 5 га планируется высадить около 500 саженцев деревьев, здесь появятся комфортные зоны отдыха для разных возрастных категорий горожан, детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы и многое другое. Главной композиционной точкой новой зоны отдыха станет монумент «Нурлы жол» – символ единства народа Казахстана. Высота опор, выкрашенных в цвет государственного флага, шанырака и парящего орла, составит 22 м.