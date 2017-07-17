Астана. 17 июля. КазТАГ – Центр поддержки дольщиков заработает в Астане, сообщается на сайте акимата столицы.

«Работа центра будет направлена на прием жалоб и обращений, предоставление сведений о ходе рассмотрения обращений, уголовных, административных и гражданских дел (в том числе и выдачи копий ответов), разъяснение действующего законодательства в сфере долевого участия в жилищном строительстве», — говорится в сообщении.

Как сообщил старший прокурор департамента генеральной прокуратуры Ринат Атембеков, создание Центра по поддержке дольщиков инициировано прокуратурой.

Центр будет размещен в здании ЦОН по улице Сейфуллина. Граждан по вопросам долевого строительства будут принимать сотрудники акимата Астаны по принципу «одного окна».